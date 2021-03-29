





Сервис Яндекс.Маркет продолжает активно развиваться, и теперь он сообщил о коллаборации с Яндекс Go для внедрения новой функции — быстрой доставки из партнерских магазинов всего за 1-2 часа. Уже сейчас можно в течение этого времени получить на руки один из более чем 20 тысяч товаров, а к концу года их количество вырастет до 300 тысяч.Найти вещи, для которых доступна экспресс-доставка, просто: во-первых, они будут помечены значком «Доставим за 1-2 часа». Во-вторых, их можно найти в разделе «Доставим сегодня» и в каталоге «Экспресс-доставка» в мобильном приложении Маркета или на сайте.Услуга на данный момент тестируется в Москве, ее стоимость — 199 рублей. Также, если вы закажете на 5 тысяч или больше, быстрая доставка станет бесплатной. В течение недели Экспресс-доставка появится в Екатеринбурге и Казани за 99 рублей, а через несколько недель география расширится на Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. К концу года воспользоваться быстрой доставкой можно будет везде, где работает Яндекс.Маркет.