Sony запустила новогоднюю распродажу PlayStation со скидками на игры и аксессуары до 70 процентов. В этой заметке мы собрали интересные предложения.
Цифровые издания в PlayStation StoreDeath Stranding за 1429 р. вместо 4499
Resident Evil 2 Deluxe Edition за 1159 р. вместо 2899
Сезонный абонемент для Control за 614 р. вместо 1069
The Evil Within за 299 р. вместо 1199
С остальными цифровыми изданиями в рамках акции вы можете ознакомиться здесь. Помимо этого вы можете приобрести геймпады Dualshock 4 за 2999 р., а также дисковые издания игр для PlayStation 4 со скидками до 70% у ритейлеров: OZON, «Ситилинк», Wildberies и «Связной».
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Игры уже как минимум весь декабрь со скидками.