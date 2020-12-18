Sony сняла с продаж в своем магазине игру Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt RED и запустила возврат средств. Компания недовольна качеством релиза.
«Решение принято после дискуссии разработчиков игры с Sony. При этом Cyberpunk 2077 всё ещё можно будет купить в ритейле, а уже купленные копии игры будут получать полную поддержку со всеми патчами и обновлениями», — CDPR.
Также Sony запустила специальную страницу в PlayStation Store, на которой можно запросить возврат денег. В данный момент цифровую версию Cyberpunk 2077 купить не получится и пока неизвестно, когда релиз вернется в продажу. Возможно, игра снова поступит на «полки» магазина после глобальных улучшений в плане графики и производительности.
«SIE стремится обеспечить высокий уровень удовлетворённости своих пользователей, поэтому мы готовы вернуть все деньги всем игрокам, купившим Cyberpunk 2077 в PlayStation Store.
Кроме того, SIE снимет Cyberpunk 2077 с продажи до дальнейших уведомлений.
Как только мы подтвердим, что вы купили Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, мы начнём возврат средств. Пожалуйста, учтите, что время отмены покупки может варьироваться в зависимости от вашего банка и метода платежа», — SIE.
Что касается релиза Cyberpunk 2077 на Xbox, то пока неизвестно как Microsoft поступит в этом случае, поскольку на этой платформе возврат денег осуществляется в привычном порядке, хотя и с некоторыми оговорками. Например, в возврате могут отказать из-за большого количества времени, проведенного в игре.
Напомним, Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря на ПК, PS4, Xbox One, а на PS5 и Xbox Series X игра сейчас работает в режиме обратной совместимости. Сразу после выхода владельцы PlayStation 4 и Xbox One пожаловались на проблему с графикой и производительностью в релизе. Разработчики признали наличие проблем и пообещали всё исправить в ближайшее время.
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