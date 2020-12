Лучшее повествование: «Одни из нас: Часть II»

Лучшее использование геймпада DualSense: Astro’s Playroom

Лучшее использование функций доступности: «Одни из нас: Часть II»

Лучшая демонстрация графических возможностей: «Одни из нас: Часть II»

Лучшее художественное повествование: «Призрак Цусимы»

Лучший саундтрек: «Одни из нас: Часть II»

Лучший дизайн звука: «Одни из нас: Часть II»

Лучший мультиплеер: Call of Duty: Warzone

Лучшая спортивная игра: Tony Hawk’s Pro-Skater 1 & 2

Лучший новый персонаж: «MARVEL Человек-Паук: Майлз Моралес»

Лучшая независимая игра: Fall Guys: Ultimate Knockout

Лучший игровой момент года: «Одни из нас: Часть II» — решающее противостояние

Лучшая игра для PS VR: Star Wars Squadrons

Игра года для PS4: «Одни из нас: Часть II»

Игра года для PS5: «MARVEL Человек-Паук: Майлз Моралес»

Самая ожидаемая игра: Новая часть God of War

Студия-разработчик года: Naughty Dog







В официальном блоге PlayStation завершилось голосование за лучшую игру года, в котором приняло участие более 2,5 миллионов человек. «Одни из нас: Часть II» от Naughty Dog стала абсолютным чемпионом по версии пользователей, получив максимальное количество голосов сразу в девяти номинациях.«Одни из нас» по праву считается одной из лучших с точки зрения повествования среди видеоигр, поэтому сценаристам из Naughty Dog пришлось постараться, чтобы соответствовать заданной планке. Именно повествование делает это амбициозное, подробное и атмосферное продолжение ещё более впечатляющим. От старых навязчивых идей, которыми поглощена Элли, до нового персонажа Эбби со своими собственными проблемами — «Одни из нас: Часть II» поднимает важные темы с самого начала и до финальных титров. Также в этой номинации нельзя не отметить заслуги мастеров повествования из Sucker Punch, Insomniac и Square Enix.«Призрак Цусимы», «MARVEL Человек-Паук: Майлз Моралес», Final Fantasy VII Remake (золото, серебро и бронза соответственно).Скрежет и скольжение по льду, падение легких капель дождя на зонтик и сопротивление скрученной пружины — Astro’s Playroom передаёт огромный спектр ощущений с помощью нового беспроводного контроллера DualSense. И игроки ощутили их все, предоставив игре платиновый трофей в этой номинации.«MARVEL Человек-Паук: Майлз Моралес», Call of Duty: Black Ops Cold War, Demon’s Souls.Подобная функциональность была всегда важна в играх, но Naughty Dog, Sucker Punch, Insomniac и Ubisoft в этом году добавили новые возможности, которые гарантируют, что в их игры сможет играть как можно больше игроков.«Призрак Цусимы», «MARVEL Человек-Паук: Майлз Моралес», «Assassin’s Creed Вальгалла».Naughty Dog славится созданием игр с завораживающим уровнем детализации, и «Одни из нас: Часть II» — самое технически впечатляющее достижение команды на данный момент. Поверните камеру, пока Элли борется с врагом, и вы увидите её лицо, переполненное эмоциями от напряжения. Или встаньте рядом с крутым уступом, играя за Эбби, и станьте свидетелем её туннельного зрения и мгновенно усиливающейся акрофобии. 2020 год был отличным годом для визуально потрясающих игр, включая интерпретации древней Японии, Нью-Йорка вселенной Marvel и мрачного фэнтезийного мира Болетарии.«Призрак Цусимы», «MARVEL Человек-Паук: Майлз Моралес», Demon’s Souls.Поразительное внимание студии Sucker Punch к деталям позволяет этой самурайской эпопее в открытом мире попросту никогда не упускать возможности произвести впечатление на игрока. «Призрак Цусимы» не оставит вам выбора, кроме как пользоваться фоторежимом особенно активно в ходе череды сюжетных событий и своём неожиданном преображении в виде сетевого режима «Легенды»! Она, как и другие победители в этой категории, стали прекрасным поводом нажимать на кнопки Share или Create как можно чаще.«Одни из нас: Часть II», «MARVEL Человек-Паук: Майлз Моралес», Final Fantasy VII Remake.Ещё один трофей голосования ушел в копилку «Одни из нас: Часть II». Тем не менее все четыре победителя подчёркивают разнообразие саундтреков этого года, передавая звуковой ландшафт исторических приключений, современных героических настроений, ужасов ближайшего будущего и фантастических городов. Будь то насыщенное действо на экране или наслаждение одиночеством в приятных локациях, эти саундтреки стоят того, чтобы поставить их на «Повтор».«Призрак Цусимы», «MARVEL Человек-Паук: Майлз Моралес», Final Fantasy VII Remake.Достижения Naughty Dog при работе над звучанием своего сиквела не ограничиваются только лишь саундтреком. Звуковой дизайн игры — лучшим подтверждением чему является ошеломляющая своей сложностью симуляция дыхательной системы — добавляет важные детали, чтобы мир игры ощущался ещё живее и полноценнее. Прерывистое дыхание, взведение винтовки, скрежет металла, вой зараженного — всё это и многое другое ещё больше работает на погружение в атмосферу «Одни из нас: Часть II».«Призрак Цусимы», Call of Duty: Black Ops Cold War, Demon’s Souls.Плавный игровой процесс шутеров от Activision встречает популярный жанр «Королевская битва». Обновления контента позволяют постоянно поддерживать интерес, особенно благодаря новым игровым режимам и праздничным мероприятиям, включая камео Пилы и Кожаного Лица во время Хэллоуина.Fall Guys: Ultimate Knockout, Call of Duty: Black Ops Cold War, «Призрак Цусимы: Legends».Набор ремейков Activision вновь получил пополнение, на этот раз в лице THPS 1 + 2. Разработчики из Vicarious Visions обновили как внешний вид скейтеров, так и любимые многими локации, сохранив при этом точную, но доступную схему управления, которая сделала сериал знаменитым.FIFA 21, NBA 2K21, Dirt 5.2020 год ознаменовался появлением новых харизматичных персонажей в играх, но именно Майлз Моралес занял лидирующую позицию в этом опросе.Дзин Сакай («Призрак Цусимы»), Эбби («Одни из нас: Часть II»), Эйвор («Assassin’s Creed Вальгалла»).Ранее в этом году Fall Guys стала уникальным феноменом, поэтому нет ничего удивительного, что эти неуклюжие прыгучие бобы забрались на пьедестал рейтинга в этой категории.Bugsnax, Worms Rumble, Skater XL.Без спойлеров! В сиквеле от Naughty Dog конфликт, планомерно длящийся на протяжении всей игры, в определённый момент перерастает в драматическую развязку. Эмоциональные потрясения и воспоминания, которые привносят главные герои в это решающее противостояние, настолько остры и волнительны, что потребуют вашего полного внимания.«Призрак Цусимы»: Впервые проносимся на коне по землям Цусимы, «MARVEL Человек-Паук: Майлз Моралес»: Сцена на мосту, Astro’s Playroom: Впервые ощущаем тактильную отдачу и адаптивные триггеры.Как оказалось, возможность проноситься мимо астероидов и уклоняться от ведущегося со всех сторон вражеского огня, находясь в кабине истребителя, действительно, цепляет людей.Marvel’s Iron Man VR, «Грёзы», The Walking Dead: Saints and Sinners.В год, когда эксклюзивы PlayStation были сильны как никогда, за звание лучшей игры для PS4 шла жаркая борьба. Но в конце концов эмоционально заряженное продолжение от Naughty Dog завоевало платиновую награду.«Призрак Цусимы», Final Fantasy VII Remake, «MARVEL Человек-Паук: Майлз Моралес».«MARVEL Человек-Паук: Майлз Моралес», действительно, смогла заявить о себе в голосованиях, заработав много наград от пользователей. Она даже превзошла другие игры, вышедшие во время запуска PS5: Demon’s Souls, Assassin’s Creed Вальгалла и Astro’s Playroom, и получила желанный платиновый трофей игры года для PS5.Demon’s Souls, «Assassin’s Creed Вальгалла», Astro’s Playroom.Простого факта подтверждения разработки нового God of War было достаточно, чтобы заинтриговать и заставить участников голосования с нетерпением ждать новой информации.Horizon Forbidden West, Resident Evil Village, Final Fantasy XVI.Создание продолжения одной из самых известных игр для PlayStation было непростым делом, но Naughty Dog уверенно справилась с этим. Каждая составляющая «Одни из нас: Часть II» — сюжет, окружение, анимация персонажей и многое другое — доказывает, что студия реализовала все компоненты своей игры на высшем уровне.Insomniac Games, Sucker Punch, Square Enix.