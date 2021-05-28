





Nvidia уже говорила о том, что в конце мая в продажу поступит обновленная видеокарта GeForce RTX 3060 с новой аппаратной защитой от майнинга популярной криптовалюты Ethereum, и один из южнокорейских магазинов уже выставил ценник на соответствующую модель от Galax. Она имеет индекс LHR, то есть Lite Hash Rate или сниженный хэшрейт, что делает ее невыгодной в майнинге эфира.Было предположение, что такие видеокарты будут стоит ближе к официальной цене, которая составляет около $300 для RTX 3060, однако магазин решил иначе: за новинку придется отдать чуть больше миллиона вон или около $950, то есть мы видим трехкратную наценку.И это при том, что способов обхода нового антимайнингового механизма пока нет: такая видеокарта имеет обновленный GPU, работающий только на новых драйверах, поэтому старые способы не подойдут. Однако нужно отметить, что такая защита действует только против майнинга эфира — а это, увы, не единственная криптовалюта, которую выгодно добывать на видеокартах Nvidia RTX 3000.Конечно, это пока единственный продавец, озвучивший цену, и возможно на официальном старте продаж мы увидим ценники ниже — однако, в любом случае, уже ясно, что за рекомендованную стоимость видеокарт мы еще долго не увидим. И, скорее всего, это коснется и будущих моделей с LHR, включая RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti.