Начинающие и опытные разработчики смогут узнать о новых возможностях и технологиях открытых платформ на митапе VK Mini Apps 2024
Артем Фунтиков —
В конце февраля ВКонтакте проведёт ежегодный митап VK Mini Apps — открытой платформы встраиваемых кросс-платформенных сервисов, которыми можно пользоваться без необходимости скачивать отдельные приложения. Участники смогут познакомиться с широкими возможностями VK Mini Apps, узнать о новостях платформы, актуальных решениях, которые помогают ускорять запуск мини-приложений и монетизировать их.
На митапе VK Mini Apps 2024 руководитель команды развития суперприложения Александр Шафер поделится основными результатами и достижениями платформы за 2023 год и раскроет планы на 2024. Руководитель отдела бэкенд-разработки VK Mini Apps Роман Лунев расскажет, как ускорить запуск мини-приложения, и представит новую открытую библиотеку для сбора продуктовой аналитики. Руководитель группы тестирования платформы Ярослав Степанов на примере реальных мини-приложений разберёт, когда стоит проводить нагрузочное тестирование и что будет, если этого не делать.
Гости митапа смогут послушать доклады о монетизации сервисов на платформе. Менеджер продукта VK Mini Apps Юрий Кашаев поделится рекламными новостями: статистикой по мини-приложениям с подключённой рекламой и выплатам разработчикам. Руководитель группы управления проектами VK Mini Apps Нина Андреянова расскажет, где разработчикам брать заказы от бизнеса, как сотрудничать с соцсетью и что делать с новым процессом коммерческих закупок. После докладов участники события в офлайне смогут пообщаться с экспертами платформы по направлениям «Реклама и монетизация», «Разработка» и «Быстрый старт».
Митап VK Mini Apps пройдёт 29 февраля в Санкт-Петербурге в офисе ВКонтакте у Красного моста, начало мероприятия — в 18:00 по московскому времени. Регистрация доступна по ссылке. Принять участие можно и онлайн.
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