Создатели контента во ВКонтакте стали зарабатывать на треть больше

В уходящем 2023 году совокупный доход авторов с помощью официальных инструментов монетизации соцсети ВКонтакте вырос на 37%. В сумме они заработали более 5,5 млрд рублей.Вместе с тем число пользователей, которые благодарят авторов донатами, увеличилось на 56%. Количество подключенных к VK Donut сообществ выросло в 2 раза, а самыми привлекательными тематиками для донатеров оказались: дети и родители, творчество, приложения и игры, k-pop. Только инструмент VK Donut принёс авторам за год 780 млн рублей.В начале года ВКонтакте представила новый кабинет выплат, через который создатели контента могут получать деньги напрямую. Более полугода для поддержки самозанятых авторов соцсеть начисляла повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход. Весной соцсеть обновила партнёрскую программу: новые критерии стали больше поддерживать вовлекающие и развивающиеся сообщества. Также участники партнёрской программы начали получать экспертные рекомендации о создании и продвижении контента.В целом просмотры видеоконтента в ленте ВКонтакте выросли на 25% по сравнению с 2022 годом. При этом пользователи стали публиковать истории на 27% чаще, чем годом ранее.