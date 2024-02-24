Назван самый популярный сервис рунета. Угадайте с одной попытки

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Мессенджер Telegram обошел по посещаемости подавляющее большинство сервисов рунета в период с октября по декабрь 2023 года. Об этом пишет РБК.
Согласно источнику, среднесуточный охват Telegram достиг 47% — это означает, что практически каждый второй житель России заходит в мессенджер хотя бы один раз в день. Однако он всё же на четвертом месте: первым был и остается WhatsApp с долей 67%, на втором месте «Яндекс» с 56%, а на третьем — Google с 53%.
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Даже находясь на четвертом месте, Telegram уже успел обойти по посещаемости таких мастодонтов, как «ВКонтакте» с долей в 45%, YouTube с 44% и «Сбербанк» с 37%. Несмотря на повсеместную популярность Wildberries, маркетплейс остался далеко позади с долей в 23% ежесуточных пользователей. При этом стоит отметить неуклонный рост популярности Telegram: в каждый следующий месяц им пользуется больше россиян, чем в предыдущий.