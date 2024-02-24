Назван самый популярный сервис рунета. Угадайте с одной попытки

Олег

Telegram (не первый)
Фото: Unsplash


Мессенджер Telegram обошел по посещаемости подавляющее большинство сервисов рунета в период с октября по декабрь 2023 года. Об этом пишет РБК.

Согласно источнику, среднесуточный охват Telegram достиг 47% — это означает, что практически каждый второй житель России заходит в мессенджер хотя бы один раз в день. Однако он всё же на четвертом месте: первым был и остается WhatsApp с долей 67%, на втором месте «Яндекс» с 56%, а на третьем — Google с 53%.

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Топ

Даже находясь на четвертом месте, Telegram уже успел обойти по посещаемости таких мастодонтов, как «ВКонтакте» с долей в 45%, YouTube с 44% и «Сбербанк» с 37%. Несмотря на повсеместную популярность Wildberries, маркетплейс остался далеко позади с долей в 23% ежесуточных пользователей. При этом стоит отметить неуклонный рост популярности Telegram: в каждый следующий месяц им пользуется больше россиян, чем в предыдущий. 

Telegram

4
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Источник:
РБК
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Комментарии

migachevm
+157
migachevm
айгайдс на каком месте в рейтинге?)🤭
Сегодня в 19:20
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+229
paradox
Странно не понимаю причем тут интернет ресурс и ватссап и телеге. В моем понимании интернет ресурс это сайт (портал), а телелега и прочее это уже интернет мессенджеры.
46 минут назад
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