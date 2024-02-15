Пользователи ВКонтакте смогут больше узнать о ментальном здоровье и защите от рисков в интернете — соцсеть запустила Центр цифрового комфорта





ВКонтакте представила Центр цифрового комфорта. В проекте собраны советы по доверительному общению в сети для взрослых и детей, полезные материалы по поддержке психологического здоровья и тематические новости соцсети. Запуск стал частью стратегии ВКонтакте по обеспечению комфортного цифрового пространства для пользователей.

В Центре цифрового комфорта пользователям доступны рекомендации о том, как вести себя в сложных ситуациях, с которыми можно столкнуться в сети, нормы и принципы ВКонтакте по формированию комфортной цифровой среды. Среди материалов центра — советы, как реагировать на кибербуллинг и справляться с ним, как выстраивать доверительные отношения с детьми и говорить с ними об онлайн-безопасности, как распознать злоумышленников в сети и другие рекомендации.

Проект состоит из пяти разделов: «Рекомендации детям», «Рекомендации родителям», «Противодействие вражде и травле», «Противодействие злоумышленникам» и «Цифровой комфорт». Над рекомендациями работала команда социальной сети и эксперты благотворительного фонда «Шалаш». Его сотрудники помогают детям, родителям и учителям справляться с проявлениями агрессии и трудностями поведения.

«Запуск центра стал важным этапом в развитии нашей стратегии по формированию доверительной онлайн-среды. В нём мы будем делиться с пользователями образовательными материалами о том, как избегать онлайн-рисков. Кроме рекомендаций, мы регулярно работаем над продуктовыми обновлениями и инструментами, чтобы помочь аудитории гибко настраивать цифровое пространство под свои предпочтения».

Иван Корнеев, директор по модерационной политике и взаимодействию с пользователями ВКонтакте:

Саша Суворова, директор по маркетингу благотворительного фонда «Шалаш»:

«Социальные сети и цифровые платформы играют важную роль в жизни современных детей и подростков. Задача взрослых — научить детей правильно ими пользоваться, следовать правилам безопасности и анализировать информацию. Появление таких проектов, как Центр цифрового комфорта, очень важно для создания доброжелательной и безопасной среды для общения в интернете. Мы рады поддержать инициативу ВКонтакте и продолжим делиться советами в дальнейшем».

Центр цифрового комфорта будет регулярно пополняться новыми материалами, экспертными статьями и релевантными новостями.

Ранее ВКонтакте представила нейросеть, которая автоматически распознаёт негативные высказывания в комментариях и скрывает их в отдельном блоке. Для того чтобы помочь пользователям оградиться от нежелательного внимания, соцсеть разработала специальный режим «Личное пространство». ВКонтакте также запустила фильтр нецензурных выражений.