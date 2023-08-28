Надежный инсайдер уточнил дату презентации Apple и старт продаж iPhone 15

Артем
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Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщает, что презентация Apple состоится 12 сентября. Старт продаж новой линейки смартфонов будет позже.

По его словам оформить предзаказы на покупку Apple-новинок можно будет с 15 сентября. Непосредственно продажи начнутся 22 сентября.
Мероприятие пройдет в онлайн-формате — Apple покажет заранее подготовленную презентацию. Параллельно с этим для представителей прессы состоится анонс гаджетов, который пройдет в кампусе компании. Участники смогут опробовать новинки в деле и первыми составить свое впечатление.

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Источник отмечает, что помимо смартфонов, Apple представит новые часы Watch Series 9 и обновленные Watch Ultra второго поколения. Кроме того на 4-й квартал запланирован анонс новых компьютеров Mac с процессором Apple M3. Однако неизвестно будет ли гаджету посвящен отдельный ивент или «купертиновцы» обойдутся простым пресс-релизом.
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Источник:
Bloomberg
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