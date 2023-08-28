iPhone 15 Ultra и Galaxy S24 Ultra ещё даже не вышли, но их уже активно сравнивают в сети

Фархад
iPhone VS Galaxy

Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe высказал в X (экс-Twitter) своё недовольство относительно деградации Samsung в плане дизайна смартфонов.

Он сравнил макет не вышедшего iPhone 15 Ultra с ещё более фантомным концептом флагмана Galaxy S24 Ultra, чтобы наглядно показать толщину рамок обоих устройств. К своему посту инсайдер приложил фотографию iPhone 11 Pro Max и Galaxy Note 10+, отметив, что всего четыре года всё было совсем наоборот.

iPhone VS Galaxy

Ранее Ice Universe заявил, что Samsung откажется от изогнутого дисплея в Galaxy S24 Ultra, а грани девайса станут плоскими. Тем не менее до анонса новой флагманской серии Samsung ещё почти полгода, поэтому компания ещё успеет внести изменения в дизайн.
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Источник:
Ice Universe
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