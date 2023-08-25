17 причин дождаться iPhone 15 и даже не смотреть на iPhone 14

Фото: MacRumors
Ежегодная осенняя презентация Apple стремительно приближается — до нее осталось меньше месяца. На мероприятии мы увидим линейку iPhone 15 — смартфонов, о которых весь год ходила масса слухов и инсайдов.
Стоит признать, что о новинках уже известно почти всё. Да, это всего лишь инсайды, и сама Apple пока ничего не рассказывала; но по опыту прошлых лет подавляющее большинство сливов подтверждается на релизе.
Ежегодная осенняя презентация Apple стремительно приближается — до нее осталось меньше месяца. На мероприятии мы увидим линейку iPhone 15 — смартфонов, о которых весь год ходила масса слухов и инсайдов.
Стоит признать, что о новинках уже известно почти всё. Да, это всего лишь инсайды, и сама Apple пока ничего не рассказывала; но по опыту прошлых лет подавляющее большинство сливов подтверждается на релизе.
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Если вспомнить все утечки, то наберется 17 изменений в iPhone 15 / 15 Plus по сравнению с iPhone 14 / 14 Plus:
Всё, что мы писали об iPhone 15, можно найти по соответствующему тегу.