17 причин дождаться iPhone 15 и даже не смотреть на iPhone 14

Олег

iPhone 15

Фото: MacRumors

Ежегодная осенняя презентация Apple стремительно приближается — до нее осталось меньше месяца. На мероприятии мы увидим линейку iPhone 15 — смартфонов, о которых весь год ходила масса слухов и инсайдов.

Стоит признать, что о новинках уже известно почти всё. Да, это всего лишь инсайды, и сама Apple пока ничего не рассказывала; но по опыту прошлых лет подавляющее большинство сливов подтверждается на релизе.

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Если вспомнить все утечки, то наберется 17 изменений в iPhone 15 / 15 Plus по сравнению с iPhone 14 / 14 Plus:

iPhone 15

Всё, что мы писали об iPhone 15, можно найти по соответствующему тегу. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4856
tellurian
Олег, только недавно была статья про 20 почин от вас же.
Вам больше писать не о чем?
час назад в 21:32
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st00p1dm0nkey
+4056
st00p1dm0nkey tellurian
Там были pro версии, а тут простые. Так что тут почти не докопаться 😉
45 минут назад
#
+575
franzisonfire
Одно и тоже
15 минут назад
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