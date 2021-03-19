



Федеральная налоговая служба (ФНС) и Росфинмониторинга предложили Совету Федерации обязать россиян, зарабатывающих на видеостримах, регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. С донатов на трэш-стримов при этом будет взиматься дополнительный налог, помимо тех отчислений, которые обязаны платить ИП.



ФНС подготовит законодательную базу, которая позволит отделить донаты на трэш-стримах от других пожертвований стримерам. Трэш-стримеры в основном собирают деньги за выполнение наказаний жертвам, сидящим перед камерой, и делятся с ними небольшой частью дохода.



В декабре 2020 года на стриме блогера Стаса Решетникова после употребления наркотиков и алкоголя умерла девушка. Блогер избил её и выставил из дома на мороз, где ей стало плохо. Он не выключил трансляцию даже после того, как в дом приехали медики и полиция, чтобы констатировать смерть.



После этого инцидента на Решетникова было возбуждено уголовное дело за убийство, а Совет Федерации решил запретить трэш-стримы, а блогерам, которые издеваются над людьми за деньги, грозит штраф или заключение сроком до шести лет. Пока непонятно, как согласуются между собой запрет на трэш-стримы и налог на донаты в трэш-стримах.



Блогеры, которые ведут обычные стримы, без экстремальных издевательств, по мнению ФНС, должны быть освобождены от налога на пожертвования, они будут платить как ИП только те взносы, которые предусмотрены в выбранной ими системе налогообложения.







