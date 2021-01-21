Совет Федерации вернулся к обсуждению наказаний за трэш-стримы, на которых над людьми издеваются за донаты. Сенатор Алексей Пушков предложил внести упоминание таких стримов в статью 282 УК РФ о «Возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства».
Пушков высказал предложение ввести за трэш-стримы наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 600 тысяч рублей или заключения на срок от трёх до шести лет. Если действия нарушителя привели к травмированию или убийству человека, наказание будет ещё более строгим — с статье 282 добавятся другие соответствующие статьи УК.
Пушков посоветовал интернет-платформам, вроде YouTube и Twitch, уже сейчас более тщательно фильтровать контент, который они позволяют своим пользователям выпускать в эфир. Обсуждение трэш-стримов на уровне Совета Федерации началось после резонансного случая, когда на трансляции блогера Стаса Решетняка (Reeflay) умерла девушка, которую он до этого избил, напоил алкоголем и выставил из дома на мороз. Он был обвинён в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и сейчас находится под арестом в ожидании суда.
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Надо просто уметь применять существующие