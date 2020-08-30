Обои
Пополняем наш раздел обоев свежей подборкой. На этот раз в центре внимания общественный транспорт, а если точнее трамваи. Этот вид транспортных средств очень фотогеничен, а представленные изображения смотрятся завораживающе. Такой эффект достигается во много благодаря диагональным линиям и перспективе.

Автор обоев блогер @ieditwalls, который находит различные фотографии и превращает их в обои. В сегодняшней подборке серия контрастных изображений в темных тонах с яркими оттенками, которые будут особенно хорошо выглядеть на OLED-экранах.

Обои

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Обои

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Обои

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Обои

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Обои

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