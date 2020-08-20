В скором времени Samsung выпустит смартфон Galaxy Z Fold 2. Он уже попал в руки к энтузиастам, которые забрали из него живые обои. Их можно скачать и установить почти на любой смартфон с Android.
Обои оптимизированы под использование со складным экраном, поэтому на обычных смартфонах они смотрятся не столь эффектно, как на Galaxy Z Fold 2. Тем не менее, у них достаточно красивая анимация, но главное это понимание того, что эти обои создавались эксклюзивно для инновационной модели Samsung стоимостью около 2000 тысяч долларов.
Скачать обои можно из облака Google, а установить через приложение «Google Фото» или стандартную галерею смартфона.
Galaxy Z Fold 2 начнёт продаваться в некоторых странах мира в августе и сентябре. Продажи этой модели в России пока не были анонсированы, но можно не сомневаться, что она появится и в наших магазинах.
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