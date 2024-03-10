Нашли лучшее приложение для iPhone с бесплатной музыкой из YouTube и Spotify

Фархад
Demus

В современных реалиях оплачивать подписки на различные сервисы довольно сложно и дорого. Вдобавок, многие пользователи сталкиваются со странными ограничениями, когда нужные композиции или исполнители отсутствуют на стриминговой платформе, из-за чего приходится искать песни в других источниках. Однако наш главред Георгий Лямин нашёл шикарное решение в виде бесплатного приложения Demus для iPhone.

Если коротко, то эта утилита позволяет находить музыку в YouTube и Spotify, чтобы слушать её онлайн. Приложение создал разработчик-одиночка из Швеции, поэтому в нём могут быть небольшие недочёты. Однако со своей главной функцией оно справляется отлично.

Demus

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Найденные песни или предложенные композиции можно сохранять в библиотеку, но не скачивать на смартфон. Воспроизведение отлично работает в фоновом режиме, а на iPhone с Dynamic Island есть даже специальный виджет. Кстати, приложение довольно хорошо переведено на русский язык. Среди прочих прикольных фич — возможность входа в свои аккаунты Google или Last FM, синхронизация библиотеки по iCloud, поддержка AirPlay и CarPlay, а также режим караоке.

Demus

Самое главное, что утилиту можно скачать абсолютно бесплатно. Ну а за небольшую благодарность разработчику можно получить красивые темы оформления и иконки.
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Источник:
Лямин
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Комментарии

+344
Alex82
Пошёл тестить ради интереса. Эх, качество звука хотя бы как у Deezer. Хотя, слишком много я хочу за бесплатно🤔😁
Вчера в 21:53
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tellurian
+1554
tellurian
Спасибо ща наводку. Потестирую.
Вчера в 22:05
#
+649
jkttim
Автор программы из Чехии! У него так написано в программе. Флаг и имя по чешский 🇨🇿.
Вчера в 23:22
#
GSmirnov
+622
GSmirnov
Трека который вышел 2 дня назад в Spotify в данном приложении я найти не могу. Может быть есть какая-то особенность, но я ее не понял. Вообще странная методика поиска и добавления треков.
Сегодня в 00:21
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