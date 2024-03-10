Нашли лучшее приложение для iPhone с бесплатной музыкой из YouTube и Spotify

В современных реалиях оплачивать подписки на различные сервисы довольно сложно и дорого. Вдобавок, многие пользователи сталкиваются со странными ограничениями, когда нужные композиции или исполнители отсутствуют на стриминговой платформе, из-за чего приходится искать песни в других источниках. Однако наш главред Георгий Лямин нашёл шикарное решение в виде бесплатного приложения Demus для iPhone.
Если коротко, то эта утилита позволяет находить музыку в YouTube и Spotify, чтобы слушать её онлайн. Приложение создал разработчик-одиночка из Швеции, поэтому в нём могут быть небольшие недочёты. Однако со своей главной функцией оно справляется отлично.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.Найденные песни или предложенные композиции можно сохранять в библиотеку, но не скачивать на смартфон. Воспроизведение отлично работает в фоновом режиме, а на iPhone с Dynamic Island есть даже специальный виджет. Кстати, приложение довольно хорошо переведено на русский язык. Среди прочих прикольных фич — возможность входа в свои аккаунты Google или Last FM, синхронизация библиотеки по iCloud, поддержка AirPlay и CarPlay, а также режим караоке.
Самое главное, что утилиту можно скачать абсолютно бесплатно. Ну а за небольшую благодарность разработчику можно получить красивые темы оформления и иконки.