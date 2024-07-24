Нашли максимально стильный пауэрбанк HOCO: дизайн от Nothing, ценник от AliExpress

Олег

HOCO


Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы показывали все новинки от CMF, а также сравнили программы лояльности маркетплейсов.

Сегодня в ленте попался очень стильный и недорогой powerbank от бренда HOCO. Он выполнен в стиле Nothing — прозрачный корпус, сквозь который видна материнская плата и часть компонентов, и минималистичное сочетание серого/синего и черного цветов. Пауэрбанк удивляет ассортиментом портов: здесь есть не только классические USB-A и USB-C, но и microUSB и даже Lightning. Последние два можно использовать для зарядки самого и позволяют буквально взять любой шнур, который будет под рукой.

HOCO

HOCO

Что касается характеристик, то внутри прячется стандартная емкость номиналом 10к мАч, что на выходе превращается в 5400 полезных мАч. Этого хватит на пару зарядок современного iPhone или на одну полную зарядку большого Android-смартфона. Максимальная выходная мощность — 22,5W. На встроенном экране можно увидеть как остаток емкости, так и текущую мощность зарядки.

Проверить цену на HOCO Transparent Powerbank можно по этой ссылке на AliExpress. Возьмите купон на странице товара и получите очень приятный ценник. Рейтинг товара — 5 звезд. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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