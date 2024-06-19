Наши на AliExpress: идеальный органайзер для гаджетов и не только

Панель с перфорацией крепятся на стену, а в нее вставляются разнообразные держатели. Вариантов куча!
Идею кастомных держателей китайцы позаимствовали у IKEA SKÅDIS. Конструкция вышла незамысловатой, эстетичной и вполне дешевой. Основа — панель со множеством отверстий. Она фиксируется к стене, а уже в нее вставляются всевозможные крепления, которые выбираются отдельно. Вариантов масса: крючки под наушники, прищепки для проводов, подставки для смартфонов и планшетов. Все зависит от потребностей. При желании, органайзер можно подогнать под кухонную утварь. Например, держатели для бумажных полотенец, крышек или стаканчиков. А главное преимущество, что все можно переставить за пару минут.
По умолчанию панели есть только двух цветов: черный и белый. Однако можно проявить фантазию и раскрасить органайзер самостоятельно или обрамить подсветкой.
Узнать цену и купить на AliExpress
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress
. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158