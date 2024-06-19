Наши на AliExpress: идеальный органайзер для гаджетов и не только

Артем
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Панель с перфорацией крепятся на стену, а в нее вставляются разнообразные держатели. Вариантов куча!

Идею кастомных держателей китайцы позаимствовали у IKEA SKÅDIS. Конструкция вышла незамысловатой, эстетичной и вполне дешевой. Основа — панель со множеством отверстий. Она фиксируется к стене, а уже в нее вставляются всевозможные крепления, которые выбираются отдельно. Вариантов масса: крючки под наушники, прищепки для проводов, подставки для смартфонов и планшетов. Все зависит от потребностей. При желании, органайзер можно подогнать под кухонную утварь. Например, держатели для бумажных полотенец, крышек или стаканчиков. А главное преимущество, что все можно переставить за пару минут.

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По умолчанию панели есть только двух цветов: черный и белый. Однако можно проявить фантазию и раскрасить органайзер самостоятельно или обрамить подсветкой. 

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Комментарии

Юра из МУРа
+237
Юра из МУРа
Китайцы уже нашими стали?
час назад в 12:24
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