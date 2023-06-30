Нашли на AliExpress практичный и недорогой аксессуар для вашей домашней розетки

Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы рассказали о зарядке для авто, которая не занимает прикуриватель, а также небольшом удобном расширении для розетки.
Сегодняшний лот подойдет тем, кому нужно постоянно питать и заряжать кучу разных гаджетов и приборов, а розетка на стене всего одна. Универсальный разветвитель от китайского бренда LDNIO предложит вам две розетки вместо одной, и еще четыре зарядных порта впридачу! При этом каждый блок включается и отключается отдельной кнопкой.
Форма корпуса разветвителя просто гениальна: он включается в розетку и аккуратно повисает под ней небольшим стильным многофункциональным блоком. Вместо одной занятой розетки он дает сразу две, а на правой части есть три порта USB-A и один USB-С. Порты не отличаются большой мощностью: они выдают до 20 Ватт и идеально подойдут, чтобы запитать, к примеру, светодиодную ленту, маломощный прибор типа дозатора для воды или фонтанчика для кота и так далее. Вам не придется использовать отдельный блок питания для каждого прибора.
Купить разветвитель от LDNIO можно по этой ссылке на AliExpress. Он стоит менее 1500 рублей и совершенно точно пригодится в любой квартире.