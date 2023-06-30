Нашли на AliExpress «живую» лампу от Xiaomi. Это лучший гаджет бренда

Артем
21447-606S5b36159dd3f84b05b5e3cc.jpg

Управляется Xiaomi Mijia Pipi Lamp благодаря встроенной камере. Лампа следит за рукой человека, а изменить положение и яркость можно простыми жестами.

Наряду с другими устройствами компании Xiaomi Mijia Pipi Lamp действительно можно назвать умным гаджетом — лампа выполняет команды с минимальной задержкой и делает это необычным способом. 

7312f082bd885f625e97641c1d36179b.jpg

Открытая ладонь включает свет, сжатый кулак — отключает. Соединив большой и указательный палец, регулируется наклон и поворот лампы. Сомкнув и разомкнув пальцы можно регулировать яркость освещения, а при жесте, напоминающем «Ok», лампа автоматически поворачивается вслед за человеческой рукой. Также «живая» лампа умеет выражать эмоции: спокойствие, радость, печаль, гнев, удивление, даже страх и реагирует на прикосновения.

ci6jegf1r3v5brudkub8gnz5v60mtgtt.jpg

Все эти чудеса происходят благодаря искусственному интеллекту в связке со встроенной камерой. Соединение происходит по Wi-Fi или Bluetooth через фирменное приложение Xiaomi. Конструкция Xiaomi Mijia Pipi Lamp неразборная, но выполнена на совесть. Материалы хоть и пластиковые, но по ощущениям напоминают металл.


Диапазон цветовой температуры варьируется от 2700 до 5000K, а срок службы источника света — 25000 часов. Это значит, что яркость меняется от теплого желтого свечения до холодного белого, а при 8 часах использования в день она проживет около 8,5 лет.

Купить «живую» лампу Xiaomi Mijia Pipi Lamp на AliExpress

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
Смартфоны Xiaomi и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
8 необычных и полезных гаджетов для дома с AliExpress
7 товаров с AliExpress для идеального отдыха на природе
Нашли на AliExpress аналог полезного аксессуара Apple от Baseus — втрое дешевле!
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Найден способ покупать на AliExpress на 35% дешевле
6 практичных гаджетов с AliExpress для дома и работы

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу