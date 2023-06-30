Нашли на AliExpress «живую» лампу от Xiaomi. Это лучший гаджет бренда

Управляется Xiaomi Mijia Pipi Lamp благодаря встроенной камере. Лампа следит за рукой человека, а изменить положение и яркость можно простыми жестами.
Наряду с другими устройствами компании Xiaomi Mijia Pipi Lamp действительно можно назвать умным гаджетом — лампа выполняет команды с минимальной задержкой и делает это необычным способом.
Открытая ладонь включает свет, сжатый кулак — отключает. Соединив большой и указательный палец, регулируется наклон и поворот лампы. Сомкнув и разомкнув пальцы можно регулировать яркость освещения, а при жесте, напоминающем «Ok», лампа автоматически поворачивается вслед за человеческой рукой. Также «живая» лампа умеет выражать эмоции: спокойствие, радость, печаль, гнев, удивление, даже страх и реагирует на прикосновения.
Все эти чудеса происходят благодаря искусственному интеллекту в связке со встроенной камерой. Соединение происходит по Wi-Fi или Bluetooth через фирменное приложение Xiaomi. Конструкция Xiaomi Mijia Pipi Lamp неразборная, но выполнена на совесть. Материалы хоть и пластиковые, но по ощущениям напоминают металл.
Диапазон цветовой температуры варьируется от 2700 до 5000K, а срок службы источника света — 25000 часов. Это значит, что яркость меняется от теплого желтого свечения до холодного белого, а при 8 часах использования в день она проживет около 8,5 лет.
Купить «живую» лампу Xiaomi Mijia Pipi Lamp на AliExpress
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
Смартфоны Xiaomi и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides