Нашли сайт, позволяющий «запустить» астероид в любую точку планеты. Куда отправим?

Проект позволяет смоделировать катастрофу и увидеть ее последствия на человека и окружающую среду.
Вряд ли вы хотели бы оказаться на месте динозавров и увидеть приближающееся к Земле небесное тел. Сайт Asteroid Launcher позволяет посмотреть на это со стороны. Вы можете выбрать вид, размер астероида, его скорость падения и любое место на карте. После нажатия клавиши Launch Asteroid, можно детально прочитать подробности экологической катастрофы. В зависимости от настроек зависит радиус образовавшегося кратера, его глубина и мощность взрыва в динамитном эквиваленте.
Запустить виртуальный астероид можно здесь