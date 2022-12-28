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Нашли сайт, позволяющий «запустить» астероид в любую точку планеты. Куда отправим?

Артем
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Проект позволяет смоделировать катастрофу и увидеть ее последствия на человека и окружающую среду.

Вряд ли вы хотели бы оказаться на месте динозавров и увидеть приближающееся к Земле небесное тел. Сайт Asteroid Launcher позволяет посмотреть на это со стороны. Вы можете выбрать вид, размер астероида, его скорость падения и любое место на карте. После нажатия клавиши Launch Asteroid, можно детально прочитать подробности экологической катастрофы. В зависимости от настроек зависит радиус образовавшегося кратера, его глубина и мощность взрыва в динамитном эквиваленте.
Так как в нашей редакции все добрые и пушистые, мы устроили небольшой армагеддон подальше от людей, что бы никто не пострадал. При падении на более оживленной местности будут учитываться человеческие жертвы и влияние ударной волны на организм. Также подсчитывается ущерб зданиям, окружающей природе и возникновение дальнейших стихийных бедствий, — чем ближе к эпицентру, тем, соответственно, хуже. 

Запустить виртуальный астероид можно здесь
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Источник:
Neal.fun
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