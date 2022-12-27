ВКонтакте Нейросети

«ВКонтакте» представила нейросеть, которая обеспечит вам личное пространство

Олег

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о релизе собственной нейросети, которая защищает от нежелательного внимания в интернете. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно источнику, команда «ВКонтакте» разработала и запустила уникальную нейросеть, которая способна определять негатив в постах и комментариях. С помощью специальных алгоритмов ИИ умеет выявлять ругательства, оскорбления или даже просто негативные высказывания на страничке пользователя или под его постами и предлагать ему включить функцию «Личное пространство». Сканирование работает только в открытых профилях. 

VK

«Личное пространство» — это набор настроек, который позволяет на время ограничить круг общения, отдохнуть от сетевого внимания и оградить себя от нежелательных людей. Предложение включить функцию будет поступать тем, кто получил более трех негативных комментариев или сообщений от незнакомцев в течение часа. После одного предложения нейросеть приостановит работу на сутки, а потом снова возобновит сканирование. Суммарно такое уведомление будет поступать не чаще трех раз в месяц.

Если человек согласится включить «Личное пространство», его настройки приватности изменятся на неделю: писать и звонить смогут только друзья и друзья друзей, а отправлять заявки — только друзья друзей. Профиль перейдет в статус «закрытый», благодаря чему помечать его на фото или добавлять в чаты тоже смогут только друзья. Кроме того, на ближайшую неделю новостная лента «ВКонтакте» перестроится и будет показывать больше материалов о том, как улучшить ментальное здоровье. Спустя неделю режим автоматически отключится. 

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Источник:
VK
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