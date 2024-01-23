Найден первый неприятный минус iOS 17.3

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Одним из долгожданных нововведений прошивки iOS 17.3 была возможность ставить эмодзи-реакции на совместных плейлистах в Apple Music. Несмотря на ее анонс, у некоторых пользователей функция так и не появилась.Реакции — простой способ поделиться позитивными впечатлениями о композиции или наоборот предупредить других пользователей, что трек вышел так себе. Такую практику вводят музыкальные сервисы, онлайн-кинотеатры, мессенджеры.Aналогичная возможность была заявлена и в Apple Music, так сказано при последнем крупном обновлении до iOS 17.3. Однако по факту функция так и не появилась — клавиши с эмодзи просто отсутствуют. Пока не известно, является ли проблема массовой, отсутствие иконок каким-либо багом или это странные региональные ограничения, о которых компания предупреждает в конце списка внесенных изменений.