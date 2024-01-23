Найден первый неприятный минус iOS 17.3

Артем
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Одним из долгожданных нововведений прошивки iOS 17.3 была возможность ставить эмодзи-реакции на совместных плейлистах в Apple Music. Несмотря на ее анонс, у некоторых пользователей функция так и не появилась.

Реакции — простой способ поделиться позитивными впечатлениями о композиции или наоборот предупредить других пользователей, что трек вышел так себе. Такую практику вводят музыкальные сервисы, онлайн-кинотеатры, мессенджеры.

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Aналогичная возможность была заявлена и в Apple Music, так сказано при последнем крупном обновлении до iOS 17.3. Однако по факту функция так и не появилась — клавиши с эмодзи просто отсутствуют. Пока не известно, является ли проблема массовой, отсутствие иконок каким-либо багом или это странные региональные ограничения, о которых компания предупреждает в конце списка внесенных изменений.

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Комментарии

+85
zacckk
реакции есть, все работает!
2 часа назад в 11:37
#
st00p1dm0nkey
+4245
st00p1dm0nkey
Эмодзи они не могут поставить в эплмьюзик😱😱😱…ппц трагедия…срочно откатывайтесь 🤣🤣🤣
час назад в 11:52
#
+281
Alex82 st00p1dm0nkey
И не говорите … Как они уже зае … со своими эмодзи, будто больше заняться нечем🤦🏻‍♂️
час назад в 12:01
#
Mers
+4806
Mers
Потеря потерь🤦🏻‍♂️
час назад в 12:03
#
Esthet
+1822
Esthet Mers
Беда бед🤷🏻
час назад в 12:05
#
–19
epiOsoid_2&6_mazuta46
Вот когда пошел в сельский туалет, а там бумаги нет..вот это беда😂
час назад в 12:18
#
+1104
Grealex Paspartu
Если село аулом называется.
14 минут назад
#
+813
Paspartu Grealex
Получается, в ауле помыть жопу шансов больше
6 минут назад
#