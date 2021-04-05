





Ни для кого не секрет, что в последние годы Apple окончательно избавилась от возможности пользовательского апгрейда своих MacBook: сначала компания стала распаивать на плате ОЗУ, а потом и SSD. И MacBook на новом ARM-чипе M1 исключением не стал — более того, в его случае память распаивается на одной подложке с самой SoC.Так что единственный способ «проапгрейдить» современный MacBook — это заранее купить версию с нужным количеством памяти и объемом SSD. И доплатить придется немало: так, чтобы получить 16 ГБ ОЗУ вместо 8, нужно отдать на 20 тысяч рублей больше. С накопителем на 512 ГБ вместо 256 ситуация аналогичная.Однако теперь китайский инженер по техническому обслуживанию, Ян Чаншунь, нашел способ обойти защиту SoC M1 и запаять большие объемы как ОЗУ, так и SSD. Своим секретом он пока не делится, сообщая что такое вмешательство в ноутбук рискованно, но в будущем Ян планирует опубликовать подробную инструкцию по такому апгрейду. Он также добавил, что такое увеличение ОЗУ и SSD оказывается ощутимо дешевле, чем предлагает Apple — однако, разумеется, приводит к потере гарантии.