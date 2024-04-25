В WhatsApp на iPhone появился вход по Face ID. Как его включить

Фархад
whatsapp

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp объявили о внедрении поддержки Passkeys на iOS.

Нововведение позволяет входить в свои аккаунты на iPhone по Face ID, Touch ID или с помощью код-пароля от своего устройства. Другие пароли для авторизации не нужны.

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Внедрение Passkeys позволит Whatsapp предотвратить фишинговые атаки на пользователей, поскольку такой тип авторизации не требует паролей или кодов из одноразовых SMS-сообщений, которые можно перехватить.

Активировать Passkeys на iPhone можно в меню WhatsApp > «Аккаунт» > «Ключи доступа». Если у вас ещё не появилась эта опция, нужно подождать, поскольку WhatsApp разворачивает обновление постепенно.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+295
Digital Persona
Не путайте только первичную регистрацию на устройстве с открытием/разблокировкой приложения в дальнейшем. Так то для блокировки FaceID давно работает
Сегодня в 11:24
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