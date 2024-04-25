В WhatsApp на iPhone появился вход по Face ID. Как его включить

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Разработчики популярного мессенджера WhatsApp объявили о внедрении поддержки Passkeys на iOS.Нововведение позволяет входить в свои аккаунты на iPhone по Face ID, Touch ID или с помощью код-пароля от своего устройства. Другие пароли для авторизации не нужны.Внедрение Passkeys позволит Whatsapp предотвратить фишинговые атаки на пользователей, поскольку такой тип авторизации не требует паролей или кодов из одноразовых SMS-сообщений, которые можно перехватить.Активировать Passkeys на iPhone можно в меню WhatsApp > «Аккаунт» > «Ключи доступа». Если у вас ещё не появилась эта опция, нужно подождать, поскольку WhatsApp разворачивает обновление постепенно.