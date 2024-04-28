WhatsApp переосмыслил знаковую опцию Telegram. Получилось просто и удобно



Популярный мессенджер WhatsApp тестирует новую опцию, которая сделает поиск часто используемых чатов гораздо удобнее. Об этом пишет Phone Arena.



Ранее в мессенджере уже появились быстрые фильтры списка чатов: они находятся сверху в виде тегов, по нажатию на которые на экране остаются только соответствующие диалоги. В свежей бета-версии WhatsApp 2.24.9.33 для Android это нововведение расширяется новым тегом — «Избранное».











Судя по всему, пользователь сможет заранее выбрать избранные чаты, а потом быстро находить их, нажав на фильтр «Избранное» в верхней части экрана. Это своеобразная замена закрепленным чатам в Telegram, которая имеет свои плюсы: вы можете быстро находить заранее отмеченные диалоги, при этом они не занимают первый экран списка чатов в постоянном режиме. Побочный эффект такого метода — 1-2 лишних нажатия для доступа к избранным.



Сейчас нововведение тестируется и будет внедрено для всех пользователей в ближайшие недели. Судя по всему, пользователь сможет заранее выбрать избранные чаты, а потом быстро находить их, нажав на фильтр «Избранное» в верхней части экрана. Это своеобразная замена закрепленным чатам в Telegram, которая имеет свои плюсы: вы можете быстро находить заранее отмеченные диалоги, при этом они не занимают первый экран списка чатов в постоянном режиме. Побочный эффект такого метода — 1-2 лишних нажатия для доступа к избранным.Сейчас нововведение тестируется и будет внедрено для всех пользователей в ближайшие недели.