Найдены 2 опасные версии WhatsApp, ворующие деньги. Не ставьте их

Неофициальные версии мессенджера сливают данные сомнительным разработчикам и подписывают на платные услуги.Об этом сообщает портал SecurеList. Специалисты обнаружили новую Android-версию WhatsApp от сторонних разработчиков. YoWhatsApp позволяет перехватывать ключи от учетной записи оригинального мессенджера и передает их на отдельный сервер разработчика.С помощью полученных данных злоумышленники могут получить доступ к аккаунту WhatsApp и его сообщениям в которых могут быть важные данные. При установке YoWhatsApp запрашивает разрешения доступа к SMS, которые обычно нужны для внедрения трояна Triada. В дальнейшем вирус может совершать подписки на платные услуги. Также был замечен клон YoWhatsApp под названием WhatsApp Plus, который распространяемый через приложение VidMate.Triada работает незаметно для пользователя. После попадания на устройство троян находится в оперативной памяти и внедряется почти в каждый рабочий процесс. Вирус распространяется через приложения, устанавливаемые пользователями из ненадежных источников.