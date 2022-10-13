WhatsApp вирусы

Найдены 2 опасные версии WhatsApp, ворующие деньги. Не ставьте их

Артем
aery.jpg

Неофициальные версии мессенджера сливают данные сомнительным разработчикам и подписывают на платные услуги. 

Об этом сообщает портал SecurеList. Специалисты обнаружили новую Android-версию WhatsApp от сторонних разработчиков. YoWhatsApp позволяет перехватывать ключи от учетной записи оригинального мессенджера и передает их на отдельный сервер разработчика. 

С помощью полученных данных злоумышленники могут получить доступ к аккаунту WhatsApp и его сообщениям в которых могут быть важные данные. При установке YoWhatsApp запрашивает разрешения доступа к SMS, которые обычно нужны для внедрения трояна Triada. В дальнейшем вирус может совершать подписки на платные услуги. Также был замечен клон YoWhatsApp под названием WhatsApp Plus, который распространяемый через приложение VidMate.

gahj.jpg

Triada работает незаметно для пользователя. После попадания на устройство троян находится в оперативной памяти и внедряется почти в каждый рабочий процесс. Вирус распространяется через приложения, устанавливаемые пользователями из ненадежных источников.
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
SecureList
Cсылки по теме:
Четыре суперполезных расширения Safari для iPhone, iPad и Mac
Как слушать ролики с YouTube в фоновом режиме без Premium-подписки
В России запустят бесплатную замену GitHub

Рекомендации

Рекомендации

Как сделать свои стикеры для Telegram прямо со смартфона. Пошаговый гайд
AliExpress нагло завысил все цены. Не спешите с покупками
Как отключить подорожавшие СМС-уведомления в «Сбербанке» и ВТБ
В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии