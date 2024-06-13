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«Яндекс Музыка» перестала работать на iOS 18. Как это исправить

Артем
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Треки в приложении запускаются, но тут же умолкают.

Судя по всему, некоторые пользователи, которые обновились до первой бета-версии iOS 18, столкнулись с проблемой совместимости. Приложение «Яндекс Музыка» открывается, как и прежде, однако любой выбранный трек останавливается спустя 1-2 секунды после запуска. 

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Как оказалось, новая прошивка «ругается» на треки с высоким битрейтом. Чтобы это исправить, достаточно нажать на шестеренку настроек в плеере и понизить качество звука до «Хорошее».

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Ранее мы рассказывали, как в iOS 18 можно управлять смартфоном при помощи зрения.
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5818
Вася Вотафаков
Никогда такого не было и вот опять 🤣
2 часа назад в 18:44
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