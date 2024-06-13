«Яндекс Музыка» перестала работать на iOS 18. Как это исправить

Треки в приложении запускаются, но тут же умолкают.
Судя по всему, некоторые пользователи, которые обновились до первой бета-версии iOS 18, столкнулись с проблемой совместимости. Приложение «Яндекс Музыка» открывается, как и прежде, однако любой выбранный трек останавливается спустя 1-2 секунды после запуска.
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Как оказалось, новая прошивка «ругается» на треки с высоким битрейтом. Чтобы это исправить, достаточно нажать на шестеренку настроек в плеере и понизить качество звука до «Хорошее».
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