Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала и опубликовала список приложений в рамках закона о предустановке российского ПО. По планам ФАС, закон будет реализовываться в несколько этапов.



Планируется, что с 1 июля 2020 года предустановка российских программ станет обязательна для смартфонов, с 2021 года — для планшетов, с 2022 года — для компьютеров, а с 2023 года — для smart-TV.



ФАС сообщает, что на смартфоны необходимо будет установить антивирус, навигатор, поисковик, программу доступа к госуслугам и платежные системы. Приблизительно такой же перечень приложений планируется предустанавливать на планшеты и ноутбуки. Также сообщается, что на компьютеры, smart-TV и планшеты необходимо будет установить сервисы для просмотра российских телеканалов.



Издание РБК со ссылкой на источник сообщает, ФАС не будет ограничивать перечень предустанвливаемого ПО конкретными приложениями от того или иного разработчика, поскольку это нарушает закон о конкуренции. Производителям будет предложено самим выбрать программы исходя из требований: приложение должно распространяться на территории РФ, право на него должно принадлежать российскому лицу, а разработчик не должен был нарушать закон о персональных данных в течение последних пяти лет.





