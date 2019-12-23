Приблизительно пять российских приложений будут предустанавливаться на мобильные устройства. Точный список будет составлен в июле 2020 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.





«В число обязательных к предустановке войдут приложения из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин», — инсайдер.



Реестром насчитывается 6 000 отечественных приложений, которые распределены по целевым категориям, добавляет источник. Несмотря на это, в нем отсутствует перечень ПО для мобильных устройств.



Реестром насчитывается 6 000 отечественных приложений, которые распределены по целевым категориям, добавляет источник. Несмотря на это, в нем отсутствует перечень ПО для мобильных устройств.

«Минкомсвязь РФ, ФАС совместно с профильными ассоциациями производителей ПО к июлю 2020 года должна будет определить такой перечень приложений, из числа которых будут выбраны обязательные к предустановке на все продаваемые в России гаджеты, и направить свои предложения в правительство РФ. Среди этих приложений, скорее всего, окажутся браузер, приложение для навигации, почтовый клиент и другие сервисы», — рассказал источник Интерфакса.



Напомним, поправки о предустановке российского программного обеспечения были Напомним, поправки о предустановке российского программного обеспечения были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря, а в силу они вступают 1 июля 2020 года. Сегодня стало известно, что 13 декабря представители стран, входящих в ЕАЭС, на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выступили против этого закона.





