Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), которая объединяет Apple, Google, Samsung, Philips, LG и другие компании направила письмо правительству РФ с просьбой продлить срок разработки подзаконных актов об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и Smart TV с месяца до полугода.



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщает, что по итогам совещания рабочей группы 23 декабря, акт правительства по реализации закона планируется подготовить к январю.





«Для разработки актов необходимо глубоко проанализировать сложные и глобальные процессы производства технически сложных товаров, исследовать рынок российского ПО, потребительские предпочтения и прочие факторы, которые должны лечь в основу регулирования. У нас есть основания полагать, что ФАС на сегодняшний день не обладает в полной степени всей указанной информацией, в связи с чем месячный срок нам представляется недостаточным», — говорится в письме РАТЭК.



ФАС планировала собрать мнения бизнеса до 26 декабря в рамках подготовки подзаконных актов. Письмо с просьбой об отсрочки РАТЭК направила 25 декабря, а также предложение о проведении пилотного проекта по предустановке одного вида отечественных приложений на один вид устройств. Ассоциация полагает, что предустановка российского ПО должна быть возможна на любом этапе цепочек поставки товаров, начиная от завода-изготовителя, заканчивая оптовым дистрибутором. Ранее предлагалось распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения.





