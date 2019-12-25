Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят Apple, Samsung, Philips, LG и другие, предложила, чтобы ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV несли, в том числе и разработчики приложений. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя РАТЭК Антона Гускова.



По мнению РАТЭК, стабильность устройств, которые попадают под действие закона, будет зависеть и от отечественных приложений. Ассоциация предложила закрепить ответственность разработчиков, в том числе и материальную, в законе «О защите прав потребителей».



Помимо этого, также предлагается смягчить вступление закона в силу с помощью переходного периода сроком до года. За этот период ассоциация предлагает провести пилотный проект по предустановке одного некоммерческого приложения, например «Госуслуг», на один конкретный вид устройств.



Сейчас в случае поломки потребитель обращается к продавцу, который проводит диагностику устройства и при наличии проблемы проводит ремонт, замену или денежную компенсацию. Один из источников «Коммерсанта» поясняет, что было бы логично, если в цепочку ответственных будут включены разработчики приложений, которые также могут влиять на работоспособность гаджетов.





