Беспроводные наушники Xiaomi Mi Air 2S получили новый двухъядерный процессор, который позволяет сократить задержку звука от смартфона на каждый наушник, таким образом между левым и правым наушником будет отсутствовать рассинхронизация. Mi Air 2S выполнены в форм-факторе вкладышей открытого типа, такой же формат используется в обычных AirPods от Apple.



Также сообщается, что чип стал более энергоэффективным. Время автономной работы составляет, по словам производителя, 5 часов, а при использовании кейса этот показатель увеличивается до 24 часов. Футляр поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi, а для зарядки по проводу используется порт USB-C.













Xiaomi Mi Air 2S умеют останавливать воспроизведение музыки если достать наушник из уха. Переключать треки, а также отвечать на звонки можно с помощью «постукивания» по одному из наушников. В Китае уже начался предзаказ новинки, а их цена составляет около 4,5 тысячи рублей. Информация об официальном запуске в России пока отсутствует.





