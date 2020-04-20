Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок обновленный монитор Xiaomi Mi Display 1A с диагональю 23,8 дюйма. Он почти не отличается внешне и по характеристикам от модели прошлого года. По словам производителя, рамки вокруг экрана стали тоньше.

Угол обзора IPS-матрицы составляет 178 градусов, максимальное разрешение 1080p с частотой обновления 60 Гц. Сообщается о наличии технологии интеллектуальной регулировки яркости, уровень которой составляет 250 нит. Время отклика матрицы — 6 мс.

Монитор Xiaomi Mi Display 1A уже доступен в продаже на территории Китая, а его стоимость составляет приблизительно 7 400 рублей. Предыдущая версия в российских розничных сетях продается по цене от 13 000 рублей.



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