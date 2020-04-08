В китайскую блогосферу утёк список смартфонов Xiaomi, которые в перспективе получат обновление до оболочки MIUI 12. Обновятся как флагманы, так и устройства средней ценовой категории, в том числе смартфоны серии Redmi.
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 9
- Mi 9SE
- Mi 9 Pro
- Mi CC9 Pro
- Mi CC9
- Mi CC9e
- Mix 3
- Mix 2s
- Mix 2
- Redmi K30
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20
- Redmi 8 Pro
- Redmi Note 8
- Redmi 7 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 7
- Redmi 7A
Это ориентировочный список, но наверняка он будет расширен, и в него могут быть включены десятки других моделей. Кроме того, оболочка MIUI 12 будет изначально установлена на новых моделях смартфонов, которые выйдут позже в этом году.
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