Xiaomi Mi 10

В китайскую блогосферу утёк список смартфонов Xiaomi, которые в перспективе получат обновление до оболочки MIUI 12. Обновятся как флагманы, так и устройства средней ценовой категории, в том числе смартфоны серии Redmi.

  • Mi 10
  • Mi 10 Pro
  • Mi 9
  • Mi 9SE
  • Mi 9 Pro
  • Mi CC9 Pro
  • Mi CC9
  • Mi CC9e
  • Mix 3
  • Mix 2s
  • Mix 2
  • Redmi K30
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi K20
  • Redmi 8 Pro
  • Redmi Note 8
  • Redmi 7 Pro
  • Redmi Note 7
  • Redmi 8
  • Redmi 8A
  • Redmi 7
  • Redmi 7A

Это ориентировочный список, но наверняка он будет расширен, и в него могут быть включены десятки других моделей. Кроме того, оболочка MIUI 12 будет изначально установлена на новых моделях смартфонов, которые выйдут позже в этом году.



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