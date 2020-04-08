



В китайскую блогосферу утёк список смартфонов Xiaomi, которые в перспективе получат обновление до оболочки MIUI 12. Обновятся как флагманы, так и устройства средней ценовой категории, в том числе смартфоны серии Redmi.





Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 9

Mi 9SE

Mi 9 Pro

Mi CC9 Pro

Mi CC9

Mi CC9e

Mix 3

Mix 2s

Mix 2

Redmi K30

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Redmi 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Это ориентировочный список, но наверняка он будет расширен, и в него могут быть включены десятки других моделей. Кроме того, оболочка MIUI 12 будет изначально установлена на новых моделях смартфонов, которые выйдут позже в этом году.





