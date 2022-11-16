Названа дата прекращения поддержки одной из популярных версий Windows

Компания Microsoft объявила дату завершения поддержки Windows 8.1. Эта операционная система перестанет получать обновления с 10 января 2023 года.Начиная с этой же даты техническая поддержка Microsoft перестанет отвечать на запросы пользователей, связанными с Windows 8.1. Эта ОС давно не получает никаких нововведений (поскольку Microsoft развивает Windows 10 и 11), а со следующего года для неё перестанут выходить даже исправления и патчи безопасности. Исключение составят лишь случаи, когда Microsoft потребуется закрыть в Windows 8.1 какой-нибудь очень серьёзный баг, угрожающий компьютерам и их пользователям.Microsoft рекомендует пользователям Windows 8.1 обновится до Windows 11, которая считается самой безопасной версией Windows, поскольку содержит в себе антивирус, брандмауэр и защиту от программ-вымогателей. Обновиться с Windows 8.1 до Windows 11 можно бесплатно, новая операционная система подхватит ключ активации в процессе инсталляции. Правда, аппаратные требования теперь возросли, поэтому далеко не любой компьютер, работающий с Windows 8.1, можно обновить до актуальной версии Windows.