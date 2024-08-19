Названа дата презентации iPhone 16 и iPhone 16 Pro









В сети появился инсайд, который раскрывает дату самого крупного мероприятия Apple в году — сентябрьской презентации iPhone. Информацией поделился известный пользователь X-Twitter Majin Bu.



Судя по анонимным данным, Apple готовится провести мероприятие 10 сентября 2024 года. На нем она представит iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Plus. Кроме того, есть шанс увидеть обновленные AirPods, iPad и MacBook.



А еще на этой презентации Apple назовет дату выхода iOS 18, iPadOS 18 и других больших ежегодных обновлений. Нередко свежая iOS становится доступна в тот же вечер. Напомним, что в этом году компания впервые позволила кастомизировать рабочий стол iPhone: перекрашивать иконки и размещать их в свободном режиме по всему экрану.