Названа дата презентации iPhone 16 и iPhone 16 Pro

Олег

В сети появился инсайд, который раскрывает дату самого крупного мероприятия Apple в году — сентябрьской презентации iPhone. Информацией поделился известный пользователь X-Twitter Majin Bu.

Apple

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Судя по анонимным данным, Apple готовится провести мероприятие 10 сентября 2024 года. На нем она представит iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Plus. Кроме того, есть шанс увидеть обновленные AirPods, iPad и MacBook.

А еще на этой презентации Apple назовет дату выхода iOS 18, iPadOS 18 и других больших ежегодных обновлений. Нередко свежая iOS становится доступна в тот же вечер. Напомним, что в этом году компания впервые позволила кастомизировать рабочий стол iPhone: перекрашивать иконки и размещать их в свободном режиме по всему экрану. 

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Источник:
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Комментарии

+12
dimonker
Без часов…
12 минут назад
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