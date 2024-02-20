Названа дата релиза iPhone Fold

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Компания Apple выпустит складной iPhone через два с половиной года. Об этом пишет iMore.



Согласно источнику, самый свежий инсайд проливает свет на планы Apple относительно складных устройств. Если верить корейской торговой сети Alpha Ecomomic, мы увидим первый iPhone Fold в сентябре-октябре 2026 года.







Помимо даты, инсайдер сообщил о перестановках в штате компании. Немало людей из команды Vision Pro были переведены на разработку складного смартфона. Если всё пойдет по плану, то сроки не будут переноситься и их можно считать окончательными. Apple планирует продать около 50 млн штук первой модели iPhone Fold.



Более ранняя утечка раскрывала, что Apple готовит сразу два складных iPhone, и оба они «складываются по ширине, как раскладушка».