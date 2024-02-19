Скоро выйдет iPhone SE-4 и вы забудете про другие айфоны

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Компания Apple готовит к релизу четвертую версию iPhone SE, которая будет очень хороша для «бюджетной линейки». Об этом пишет iMore.



Ранее мы писали, что iPhone SE 4-го поколения может получить дисплей и корпус от iPhone 14 с незначительными внешними изменениями. Теперь эта информация подтверждается: источник из цепочки поставок запчастей сообщил, что Apple рассматривает его предложения по ценам на OLED-панели для этой новинки. По словам информатора, iPhone SE 4 выйдет в начале 2025 года.



