Скоро выйдет iPhone SE-4 и вы забудете про другие айфоны

Фото: iMore
Компания Apple готовит к релизу четвертую версию iPhone SE, которая будет очень хороша для «бюджетной линейки». Об этом пишет iMore.
Ранее мы писали, что iPhone SE 4-го поколения может получить дисплей и корпус от iPhone 14 с незначительными внешними изменениями. Теперь эта информация подтверждается: источник из цепочки поставок запчастей сообщил, что Apple рассматривает его предложения по ценам на OLED-панели для этой новинки. По словам информатора, iPhone SE 4 выйдет в начале 2025 года.
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Судя по всему, смартфон будет очень привлекательным для всех, кто любит среднюю по величине диагональ. В отличие от 6,3-дюймового (по слухам) iPhone 16, будущая «бюджетка» получит матрицу от iPhone 13/14 диагональю 6,1 дюйма, современный дизайн, Face ID и ценник до $500. Хотя такую стоимость сложно назвать бюджетной, в мире Apple это будет самый доступный айфон, который к тому же не будет сильно отличаться от более дорогих базовых моделей — а значит, грядет потенциальный хит продаж.