Apple испугалась презентации Samsung и экстренно готовит совершенно новый девайс



Компания Apple ускорила разработку нового умного гаджета для отслеживания здоровья пользователя. Об этом пишет MacRumors.



Речь идет о смарт-кольце, которое нужно носить на пальце. Именно такое устройство совсем недавно анонсировала Samsung на своей презентации Unpacked 2024 после релиза смартфонов линейки Galaxy S24. Умное кольцо станет своего рода аналогом смарт-браслета, только без дисплея; оно сможет отслеживать биологические процессы человека, такие как пульс, сон и даже мониторинг ЭКГ. В качестве бонусной фичи в кольцо встроят NFC для бесконтактных платежей.







Согласно источнику, Apple всерьез обеспокоена прошедшим анонсом Samsung Galaxy Ring и ускоряет процессы по разработку своего умного кольца. Кроме того, компания считает, что смарт-кольцо в ближайшее время наберет популярность как менее навязчивая и более автономная альтернатива умным часам. Сейчас Apple активно подает заявки на всевозможные патенты, связанные с носимыми на пальцах устройствах с NFC.