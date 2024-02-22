Samsung представила отличную замену Galaxy Watch: всё то же самое, но дешевле и держит заряд 2 недели

Олег

Galaxy Fit 3


Компания Samsung представила обновление своего смарт-браслета Galaxy Fit — его вполне можно рассматривать как альтернативу умным часам бренда. О девайсе написали в Gizmochina.

Обновления линейки Galaxy Fit не выходили с релиза второй версии в 2020-м. Спустя четыре года Samsung представила Galaxy Fit 3, который стал лучше буквально во всём, и теперь тягается с полноценными смарт-часами.

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Браслет получил 1,57-дюймовый прямоугольный AMOLED-дисплей (во второй модели он был 1,1 дюйма), а также ряд датчиков для измерения пульса, отслеживания сна и уровня стресса, а также считывания и подсчета спортивных упражнений. Модуль GPS не завезли, но есть акселерометр и гироскоп.

Galaxy Fit 3

Среди полезных функций присутствует удаленное управление камерой смартфона, экстренный вызов, обнаружение падения, режим «Не беспокоить» и возможность поиска утерянного смартфона. Корпус защищен по стандарту IP68 и имеет водостойкость до 5 атм.

Galaxy Fit 3

Емкость аккумулятора Samsung не называет, но говорит, что браслет проработает до 13 дней от одного заряда. Более ранние инсайды сообщали о батарее на 208 мАч (против 159 мАч у Fit 2).

Ценник пока не озвучен, но, опять же по инсайдам и опыту прошлых смарт-браслетов Galaxy, Fit 3 будет существенно дешевле Galaxy Watch, при этом обычный пользователь едва ли найдет отличия в функциональности. Продажи стартуют 23 февраля. 

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Источник:
Gizmochina
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