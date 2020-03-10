Предстоящий релиз Command & Conquer Remastered Collection будет содержать ремастеры Command & Conquer: Tiberian Dawn и Command & Conquer: Red Alert, а также три дополнения — Covert Ops, Counterstrike и The Aftermath.
Разработчики добавили во все игры поддержку 4K-разрешения, переделали многопользовательский режим и подтянули пользовательский интерфейс. Также были добавлены редактор карт и бонусные материалы, среди которых неопубликованные видеовставки и более семи часов музыкального сопровождения, перезаписанного композитором Фрэнк Клепаки.
Command & Conquer Remastered Collection выйдет на ПК в Steam и Origin 5 июня, а стоимость сборника составит 1 499 рублей. Помимо этого, сообщается о двух специальных изданиях на физических копиях: Special Edition за 60 долларов и 25th Anniversary Edition за 150 долларов. Оформить их предзаказ можно будет до 10 апреля.
Над ремастерами работала студия Petroglyph при участи большинства сотрудников из Westwood Studios, которая создала оригинальные Command & Conquer: Tiberian Dawn и Command & Conquer: Red Alert.
Разработчики добавили во все игры поддержку 4K-разрешения, переделали многопользовательский режим и подтянули пользовательский интерфейс. Также были добавлены редактор карт и бонусные материалы, среди которых неопубликованные видеовставки и более семи часов музыкального сопровождения, перезаписанного композитором Фрэнк Клепаки.
Command & Conquer Remastered Collection выйдет на ПК в Steam и Origin 5 июня, а стоимость сборника составит 1 499 рублей. Помимо этого, сообщается о двух специальных изданиях на физических копиях: Special Edition за 60 долларов и 25th Anniversary Edition за 150 долларов. Оформить их предзаказ можно будет до 10 апреля.
Над ремастерами работала студия Petroglyph при участи большинства сотрудников из Westwood Studios, которая создала оригинальные Command & Conquer: Tiberian Dawn и Command & Conquer: Red Alert.
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