Command & Conquer

Предстоящий релиз Command & Conquer Remastered Collection будет содержать ремастеры Command & Conquer: Tiberian Dawn и Command & Conquer: Red Alert, а также три дополнения — Covert Ops, Counterstrike и The Aftermath.

Разработчики добавили во все игры поддержку 4K-разрешения, переделали многопользовательский режим и подтянули пользовательский интерфейс. Также были добавлены редактор карт и бонусные материалы, среди которых неопубликованные видеовставки и более семи часов музыкального сопровождения, перезаписанного композитором Фрэнк Клепаки.



Command & Conquer Remastered Collection выйдет на ПК в Steam и Origin 5 июня, а стоимость сборника составит 1 499 рублей. Помимо этого, сообщается о двух специальных изданиях на физических копиях: Special Edition за 60 долларов и 25th Anniversary Edition за 150 долларов. Оформить их предзаказ можно будет до 10 апреля.

Special Edition

25th Anniversary Edition

Над ремастерами работала студия Petroglyph при участи большинства сотрудников из Westwood Studios, которая создала оригинальные Command & Conquer: Tiberian Dawn и Command & Conquer: Red Alert.



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