Названа новая причина блокировки «Википедии»

Крупнейшая интернет-энциклопедия может попасть под запрет из-за статей о пользе VPN и инструкциях по его использованию.
Поскольку с 1 марта в России действует закон запрещающий популяризировать VPN-сервисы, а также связанные с путем обхода блокировок материалы, Роскомнадзор имеет полное право ограничить доступ к «Википедии». Об этом сообщил депутат и член комитета по информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
По словам политика, переход должен быть плавным для пользователя. Вся информация с «Википедии» уже есть в рунете и доступна на нескольких аналогичных порталах. Сейчас специалисты заняты интеграцией «безопасных вариантов» статей для российских пользователей.
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