Названа новая причина блокировки «Википедии»

Артем
eryhaer5uws.png

Крупнейшая интернет-энциклопедия может попасть под запрет из-за статей о пользе VPN и инструкциях по его использованию. 

Поскольку с 1 марта в России действует закон запрещающий популяризировать VPN-сервисы, а также связанные с путем обхода блокировок материалы, Роскомнадзор имеет полное право ограничить доступ к «Википедии». Об этом сообщил депутат и член комитета по информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале

укрфрф.png

По словам политика, переход должен быть плавным для пользователя. Вся информация с «Википедии» уже есть в рунете и доступна на нескольких аналогичных порталах. Сейчас специалисты заняты интеграцией «безопасных вариантов» статей для российских пользователей.

Подписаться наiGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Telegram
Cсылки по теме:
Россияне бросились закупаться айфонами, несмотря на запреты и ограничения Apple
«Сбер» снизил качество картинки в уже купленных телевизорах
В России готовят новый антипиратский закон

Рекомендации

Рекомендации

«Сбербанк» изменил условия использования бонусов «Спасибо»
OZON изменил правила возврата товаров
В Telegram появился новый секретный дизайн. Вот как его включить
Появилась полноценная замена сервиса «Google Фото»

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Tigrolik
+652
Tigrolik
Цирк.
2 часа назад в 18:51
#
+4474
Gabriel
Зашёл в Вики все работает)
час назад в 20:12
#