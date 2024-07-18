Названа причина очередного подорожания товаров и кредитов

Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий существенное повышение пошлин за обращение в суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Документ уже прошёл одно чтение из трёх; эксперты опасаются, что в случае его принятия банки и микрофинансовые организации повысят стоимость кредитов и займов, а производители товаров, продавцы и поставщики услуг увеличат цены, чтобы компенсировать увеличившиеся финансовые риски.
По замыслу законодателей, существенное увеличение пошлин (иногда в несколько десятков раз) снизит нагрузку на суды и повысит качество и эффективность работы судей.
Как изменятся судебные пошлины:
- Иск имущественного характера при цене иска до 100 000 рублей — 10 000 рублей (сейчас 4% от суммы иска)
- Иск имущественного характера при цене иска от 100 000 до 1 000 000 рублей — 10 000 рублей + 5% от суммы, превышающей 100 000 рублей (сейчас 4000 рублей + 3% от суммы, превышающей 100 000 рублей)
- Иск о признании физлица банкротом — 10 000 рублей (сейчас 300 рублей)
- Иск о признании организации банкротом — 100 000 рублей (сейчас 6000 рублей)
- Подача процессуальных заявлений (выдача исполнительного листа, исправление ошибок, правопреемство, пересмотр дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам — от 5000 до 30 000 рублей (сейчас бесплатно)
- Апелляционная жалоба (для организаций) — 30 000 рублей (сейчас 3000 рублей)
- Кассационная жалоба (для организаций) — 50 000 рублей (сейчас 3000 рублей)
- Жалоба в Верховный суд (для организаций) — 80 000 рублей (сейчас 3000 рублей)
Ассоциации банков России (АБР) и Национальная ассоциация профильных коллекторских агентств (НАПКА) объяснили, к чему приведут увеличившиеся пошлины. Для многих россиян они станут заградительными, в результате чего граждане лишатся возможности отстаивать свои права в судах (подавать иски, защищаться, оспаривать решения). Для кредиторов взыскание с должников небольших сумм станет экономически нецелесообразным, что они будут учитывать в своей ценовой политике, заранее закладывая возможные потери в цены на свои продукты. Эксперты также считают, что введение платы за исправление опечаток и прочих ошибок спровоцирует отрицательную мотивацию, то есть судьи и секретари будут намеренно небрежно подходить к составлению документов.
Для банков и МФО станет неэффективным взыскание небольших сумм — в тех случаях, когда пошлина в несколько раз превышает задолженность и существует риск того, что с должника не получится взыскать судебные расходы (например, у него нет ценного имущества или он инициирует собственное банкротство). Из-за этого банки будут вынуждены повышать процентные ставки по кредитам и чаще прибегать к инструментам обеспечения возврата долгов — например, требовать поручительство или залог. Это ограничит гражданам и организациям доступ к заёмным средствам, что отрицательно скажется на экономике.
Банкиры и коллекторы направили в Министерство экономического развития и комитет Госдумы по бюджету и налогам письма, в которых просят пересмотреть ряд положений во внесённых поправках. В частности, они предлагают наделить банки правом взыскивать задолженности на сумму не более 500 000 рублей минуя суд — банковским приказом, который имеет силу судебного приказа и вместе со справкой по счёту должника направляется судебным приставам на исполнение. Этот вариант тоже не очень хороший для заёмщиков, поскольку полностью лишает их судебной защиты.
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