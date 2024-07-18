Названа причина очередного подорожания товаров и кредитов

Александр


Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий существенное повышение пошлин за обращение в суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Документ уже прошёл одно чтение из трёх; эксперты опасаются, что в случае его принятия банки и микрофинансовые организации повысят стоимость кредитов и займов, а производители товаров, продавцы и поставщики услуг увеличат цены, чтобы компенсировать увеличившиеся финансовые риски.

По замыслу законодателей, существенное увеличение пошлин (иногда в несколько десятков раз) снизит нагрузку на суды и повысит качество и эффективность работы судей.

Как изменятся судебные пошлины:

  • Иск имущественного характера при цене иска до 100 000 рублей — 10 000 рублей (сейчас 4% от суммы иска)
  • Иск имущественного характера при цене иска от 100 000 до 1 000 000 рублей — 10 000 рублей + 5% от суммы, превышающей 100 000 рублей (сейчас 4000 рублей + 3% от суммы, превышающей 100 000 рублей)
  • Иск о признании физлица банкротом — 10 000 рублей (сейчас 300 рублей)
  • Иск о признании организации банкротом — 100 000 рублей (сейчас 6000 рублей)
  • Подача процессуальных заявлений (выдача исполнительного листа, исправление ошибок, правопреемство, пересмотр дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам — от 5000 до 30 000 рублей (сейчас бесплатно)
  • Апелляционная жалоба (для организаций) — 30 000 рублей (сейчас 3000 рублей)
  • Кассационная жалоба (для организаций) — 50 000 рублей (сейчас 3000 рублей)
  • Жалоба в Верховный суд (для организаций) — 80 000 рублей (сейчас 3000 рублей)

Ассоциации банков России (АБР) и Национальная ассоциация профильных коллекторских агентств (НАПКА) объяснили, к чему приведут увеличившиеся пошлины. Для многих россиян они станут заградительными, в результате чего граждане лишатся возможности отстаивать свои права в судах (подавать иски, защищаться, оспаривать решения). Для кредиторов взыскание с должников небольших сумм станет экономически нецелесообразным, что они будут учитывать в своей ценовой политике, заранее закладывая возможные потери в цены на свои продукты. Эксперты также считают, что введение платы за исправление опечаток и прочих ошибок спровоцирует отрицательную мотивацию, то есть судьи и секретари будут намеренно небрежно подходить к составлению документов.

Для банков и МФО станет неэффективным взыскание небольших сумм — в тех случаях, когда пошлина в несколько раз превышает задолженность и существует риск того, что с должника не получится взыскать судебные расходы (например, у него нет ценного имущества или он инициирует собственное банкротство). Из-за этого банки будут вынуждены повышать процентные ставки по кредитам и чаще прибегать к инструментам обеспечения возврата долгов — например, требовать поручительство или залог. Это ограничит гражданам и организациям доступ к заёмным средствам, что отрицательно скажется на экономике.

Банкиры и коллекторы направили в Министерство экономического развития и комитет Госдумы по бюджету и налогам письма, в которых просят пересмотреть ряд положений во внесённых поправках. В частности, они предлагают наделить банки правом взыскивать задолженности на сумму не более 500 000 рублей минуя суд — банковским приказом, который имеет силу судебного приказа и вместе со справкой по счёту должника направляется судебным приставам на исполнение. Этот вариант тоже не очень хороший для заёмщиков, поскольку полностью лишает их судебной защиты.

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Комментарии

tellurian
+1555
tellurian
С одной стороны правильно. Есть много людей (пенсионеры, не работающие), которые от нечего делать подают иски (была знакомая помощник судьи). Для них это хобби. Теперь будут думать, стоит не стоит. Выгорит не выгорит. Они туда как на работу ходят. Ищут к чему прикопаться и в суд.
28 минут назад
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Вася Вотафаков
+5887
Вася Вотафаков
Если физик подает на банкротство то где он возьмет 10к на это дело? 🤣 или 10к это тоже в долг и тем же иском спишут? 🤣🤣🤣
14 минут назад
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tellurian
+1555
tellurian Вася Вотафаков
В целом банкротство физика не дешевое удовольствия. Почитайте правила и условия. Не всё так просто. Нужно очень сильно подумать стоит ли.
4 минуты назад
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