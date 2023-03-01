Названа самая популярная расцветка iPhone на 2023 год

Аналитики CIRP провели исследование, чтобы выяснить, какие цвета iPhone наиболее популярны среди покупателей.В опросе приняли участие владельцы iPhone из США, которые приобрели смартфон Apple под новогодние праздники. Аналитики отмечают, что исторически большинство людей придерживались чёрных или белых расцветок, но в этот раз ситуация немного изменилась.По результатам исследования, самым популярным цветом для моделей iPhone 14 Pro/14 Pro Max стал фиолетовый — его выбрали 42% респондентов. Вторую строчку с 24% занимает золотой цвет. На долю чёрных iPhone 14 Pro/14 Pro Max пришлось 23%, а серебристые флагманы понравились только 11% покупателей.В случае с iPhone 14/14 Plus 27% отдали предпочтение синему, 22% — фиолетовому и 14% — красному цвету. Зато при покупке всё ещё актуальных iPhone 12 и iPhone SE 3 больше половины пользователей выбрали чёрную расцветку.Аналитики CIRP были несколько удивлены спросом на яркие цвета iPhone, поскольку они предполагали более консервативный подход к выбору расцветки смартфона с запасом на несколько лет. Возможно, популярность фиолетовых iPhone связана с агрессивной рекламой Apple — компания использовала именно эти цвета во всех промо материалах.

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