Названа самая популярная расцветка iPhone на 2023 год

Фархад

iPhone 14

Аналитики CIRP провели исследование, чтобы выяснить, какие цвета iPhone наиболее популярны среди покупателей.

В опросе приняли участие владельцы iPhone из США, которые приобрели смартфон Apple под новогодние праздники. Аналитики отмечают, что исторически большинство людей придерживались чёрных или белых расцветок, но в этот раз ситуация немного изменилась.

По результатам исследования, самым популярным цветом для моделей iPhone 14 Pro/14 Pro Max стал фиолетовый — его выбрали 42% респондентов. Вторую строчку с 24% занимает золотой цвет. На долю чёрных iPhone 14 Pro/14 Pro Max пришлось 23%, а серебристые флагманы понравились только 11% покупателей.

iPhone colors

В случае с iPhone 14/14 Plus 27% отдали предпочтение синему, 22% — фиолетовому и 14% — красному цвету. Зато при покупке всё ещё актуальных iPhone 12 и iPhone SE 3 больше половины пользователей выбрали чёрную расцветку.

Аналитики CIRP были несколько удивлены спросом на яркие цвета iPhone, поскольку они предполагали более консервативный подход к выбору расцветки смартфона с запасом на несколько лет. Возможно, популярность фиолетовых iPhone связана с агрессивной рекламой Apple — компания использовала именно эти цвета во всех промо материалах.

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Источник:
9to5Mac
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