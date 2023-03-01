Названа самая популярная расцветка iPhone на 2023 год

Аналитики CIRP провели исследование, чтобы выяснить, какие цвета iPhone наиболее популярны среди покупателей.
В опросе приняли участие владельцы iPhone из США, которые приобрели смартфон Apple под новогодние праздники. Аналитики отмечают, что исторически большинство людей придерживались чёрных или белых расцветок, но в этот раз ситуация немного изменилась.
По результатам исследования, самым популярным цветом для моделей iPhone 14 Pro/14 Pro Max стал фиолетовый — его выбрали 42% респондентов. Вторую строчку с 24% занимает золотой цвет. На долю чёрных iPhone 14 Pro/14 Pro Max пришлось 23%, а серебристые флагманы понравились только 11% покупателей.
В случае с iPhone 14/14 Plus 27% отдали предпочтение синему, 22% — фиолетовому и 14% — красному цвету. Зато при покупке всё ещё актуальных iPhone 12 и iPhone SE 3 больше половины пользователей выбрали чёрную расцветку.
Аналитики CIRP были несколько удивлены спросом на яркие цвета iPhone, поскольку они предполагали более консервативный подход к выбору расцветки смартфона с запасом на несколько лет. Возможно, популярность фиолетовых iPhone связана с агрессивной рекламой Apple — компания использовала именно эти цвета во всех промо материалах.
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