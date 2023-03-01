Что нового в iOS 16.4 Beta 2 — Apple вернула то, что удалила ранее

Олег

iOS 16.4


Компания Apple выпустила новую бета-версию iOS 16.4 для разработчиков, и она содержит несколько нововведений. Они небольшие, но полезные, пишут в MacRumors.

  • «Книги». В свежей бета-версии iOS 16.4 Apple наконец вернула в приложение «Книги» анимацию перелистывания страниц, которая ранее была удалена. В текущей iOS страницы переключаются простым сдвигом. 
Книги
  • Apple Music Classical. Упоминание будущего приложения для классической музыки вновь нашли в коде iOS. В частности, отрывок кода предполагает, что для прослушивания Classical обязательно нужно будет установить оригинальное приложение Music.
  • Раздел Apple Care. Теперь в разделе настроек, который отображает все устройства с гарантийной подпиской Apple Care, появились иконки рядом с названиями устройств. Различать их стало проще. 
iOS 16.4
  • Always-on Display. Инженеры Apple наконец добавили несколько настроек для кастомизации режима AoD. Теперь вы можете отключить показ обоев и уведомлений на экране блокировки в этом режиме.
AoD

На данный момент это все нововведения, найденные в iOS 16.4 Beta 2. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Роман Лесной
+7
Роман Лесной
Не для простых людей это обновление))
17 минут назад
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