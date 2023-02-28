Как скачать Brawl Stars на iPhone в 2023 году

Фархад

Brawl Stars iOS

Популярнейшая мобильная игра Brawl Stars исчезла из российского App Store ещё в марте прошлого года, но поклонников тайтла и просто желающих порубиться в этот шутер не убавилось. Рассказываем, как установить игру на iPhone или iPad в современных реалиях.

Для тех, кто не знаком с игрой, Brawl Stars представляет собой многопользовательский онлайн-шутер с мультяшной графикой, различными ачивками и командными сражениями. Как и для любого другого современного проекта, для Brawl Stars регулярно выходят различные обновления, без которых зайти в игру не получится, поэтому единственным рабочим способом установки на iOS-устройства является создание нового Apple ID или смена региона на существующем. Второй вариант не подойдёт тем, у кого есть активные подписки или баланс на аккаунте, но если вы давно планировали сменить регион Apple ID, то у нас есть подробнейший гайд.

Вот как можно создать новый Apple ID:
  • Откройте сайт Apple ID и создайте новый аккаунт;
  • Во вкладке «Страна/Регион» выберите США или Канаду;
Brawl Stars iPhone
  • Укажите свой номер телефона для получения кода подтверждения и активации учётной записи (можно использовать российский);
  • Теперь зайдите в App Store, нажмите на значок своего аккаунта в правом верхнем углу и выйдите из него, пролистав вниз;
Brawl Stars iPhone
  • Теперь войдите под новым Apple ID и введите регистрационные данные (индекс, штат, город — можете ввести любые);
  • Введите в поиске Brawl Stars и запустите загрузку;
Brawl Stars iOS
  • Теперь можете вернуться на свой основной Apple ID, а все обновления Brawl Stars будут автоматически устанавливаться со второго аккаунта.

С помощью учётной записи Apple ID для другого региона вы также можете скачать другие приложения и игры, недоступные в российском App Store.

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