Как скачать Brawl Stars на iPhone в 2023 году

Популярнейшая мобильная игра Brawl Stars исчезла из российского App Store ещё в марте прошлого года, но поклонников тайтла и просто желающих порубиться в этот шутер не убавилось. Рассказываем, как установить игру на iPhone или iPad в современных реалиях.
Для тех, кто не знаком с игрой, Brawl Stars представляет собой многопользовательский онлайн-шутер с мультяшной графикой, различными ачивками и командными сражениями. Как и для любого другого современного проекта, для Brawl Stars регулярно выходят различные обновления, без которых зайти в игру не получится, поэтому единственным рабочим способом установки на iOS-устройства является создание нового Apple ID или смена региона на существующем. Второй вариант не подойдёт тем, у кого есть активные подписки или баланс на аккаунте, но если вы давно планировали сменить регион Apple ID, то у нас есть подробнейший гайд.
Вот как можно создать новый Apple ID:
- Откройте сайт Apple ID и создайте новый аккаунт;
- Во вкладке «Страна/Регион» выберите США или Канаду;
- Укажите свой номер телефона для получения кода подтверждения и активации учётной записи (можно использовать российский);
- Теперь зайдите в App Store, нажмите на значок своего аккаунта в правом верхнем углу и выйдите из него, пролистав вниз;
- Теперь войдите под новым Apple ID и введите регистрационные данные (индекс, штат, город — можете ввести любые);
- Введите в поиске Brawl Stars и запустите загрузку;
- Теперь можете вернуться на свой основной Apple ID, а все обновления Brawl Stars будут автоматически устанавливаться со второго аккаунта.
С помощью учётной записи Apple ID для другого региона вы также можете скачать другие приложения и игры, недоступные в российском App Store.
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