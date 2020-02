В марте обладатели подписки PS Plus бесплатно получат две игры. Ремастер культовой видеоигры Shadow of the Colossus, которая оказала большое влияние на игровую индустрию. Также можно будет получить Sonic Forces — не самую удачную игру в серии. Оба релиза можно будет скачать 3 марта.







Shadow of the Colossus — игра в жанре action-adventure с пазл-элементами, которая была выпущена на консоли PlayStation 2 в 2005 году. Разработкой занималась внутренняя студия International Production Studio 1. Ремейк для PS4 был анонсирован 14 июня 2017 года на пресс-конференции в рамках мероприятия E3.



Платформер Sonic Forces вышел на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК 7 ноября 2017 года. Релиз был приурочен к 25-летию со дня выхода первой игры серии. Игра получила неоднозначные отзывы. Критики отметили визуальные эффекты, саундтрек и современный геймплей, а под негативные отзывы проект попал из-за невзрачного дизайна уровней и технических проблем.