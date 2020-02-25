Заявка была подана в феврале 2018 года, а её публикация состоялась несколько дней назад. В патенте описывается возможность создания геймпада со специальными сенсорами на рукоятках, которые смогут отслеживать частоту сердцебиения и активность кожи игрока, такую как потоотделение ладоней.Если верить описанию, Sony может использовать такие данные для определения реакции игроков на те или иные сцены, сюжетные линии или персонажей. Это поможет выявлять эмоциональное состояние. Также сообщается о возможности использования веб-камеры совместно с сенсорами контроллера.На основе получаемых данных Sony намерена подстраивать игровой процесс. К примеру, уменьшать или увеличивать количество врагов, изменять уровень освещения в хоррорах, а также посвящать больше игрового времени персонажам, которые понравились игроку.Пока неизвестно, появится ли запатентованная технология в контроллере DualShock 5. Напомним, ранее были опубликованы патенты VR-контроллера с возможностью отслеживания движения пальцев. Также компания подала заявку на регистрацию патента, описывающего геймпад с прямым подключением к серверам.